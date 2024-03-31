Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi 5. sıra adayı 59 yaşındaki Çakır, partisinin bilişim sorumlusu olarak görev yaptığı Turgut Reis Ortaokulunda fenalaştı.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin ardından Çakır'ın ailesi ile CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkanı adayı Halil Posbıyık, İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve partililer hastaneye geldi.