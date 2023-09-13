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Aynı ocakta çalışan ve kurtarma faaliyetlerine katılan Hakkı Erdoğan ve Tuncay Turan da bir mesai arkadaşlarının hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını dile getirdi.

İşçilerden Sabri Solmaz, gazetecilere, kendisinin aynı ocakta çalıştığını ancak göçüğün meydana geldiği bölgede bulunmadığını belirterek, "Arkadaşlarımıza yardıma koştuk, yetiştik. Elimizden ne geliyorsa yaptık." dedi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden ayrılan Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı işçi leri ziyaret etmek üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine gitti.

Bölgede incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçük ten kurtulan maden işçileri yle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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