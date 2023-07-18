İlçede 9 Temmuz'da etkili olan sağanak sonrası Gülüç Irmağı'nın taşması sonucu Bölücek, Hamzafakılı, Topçalı mahallelerindeki tarım arazileri ile seralar sular altında kaldı.

Domates, salatalık, biber, fındık, patlıcan ve çilek gibi birçok ürünü zarar gören çiftçiler ve seracılar, önlem alınmasını talep ediyor.

İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin ise bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

"Yaraya kesin çözüm istiyoruz"

Hamzafakılı Mahallesi'nde yaşayan Turan Çetinkaya, AA muhabirine, emekli olduktan sonra köyüne yerleşip tarımla uğraşmaya başladığını söyledi.

Son 3 yıldır sel vakalarının fazlalaşmaya başladığını belirten Çetinkaya, "Bölücek, Topçalı ve Hamzafakılı mahalleleri olarak her yıl bu sele maruz kalıyoruz. Geçen yıl 600-700 kilogram fındık ürünüm gitti, zararım 30-40 bin lira. Belki ek iş olarak görünüyor ama asıl geçim kaynağı bu seralar. Halk yıllardır bu işi yapıyor." dedi.

Çetinkaya, yetkililerin gelip incelemelerde bulunduğunu anlatarak, "Aslında biz, devletten maddi yardım da beklemiyoruz. Biz, bu sorunun çözülmesini istiyoruz. İnanır mısınız sanki film şeridi gibi ırmak peyderpey böyle bir metre, bir metre çıkmaya başladı. Sanki birileri suyu boşaltmış, ırmak taşıyor. Biz şaşırdık, 10 dakika içerisinde ırmak normal konumundan 30 metre genişliği var, 70-80 metreye doğru çıkmaya başladı. Yani 70-80 metrelik bir alana yayılmaya başladı. İnsanları uyarmaya başladık ama yetmedi zaman. Her şey yarım saat içerisinde gelişti." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 50 bin liralık bir zararının olduğunu aktaran Çetinkaya, "600-700 kilograma yakın fındığım, seralarım, çileklerim zarar gördü. Biz yaraya kesin çözüm istiyoruz." diye konuştu.

Ürünleri selden zarar gören Muharrem Duman da zahmetle yetiştirdikleri ürünlerin sular altında kaldığını dile getirerek, "Hanımımın vermiş olduğu emekler tümüyle boşa gitti. Bir daha bu zararı görmeyelim istiyorum. Bunun önlemini almak önemli. Şu zararımıza bakın, bunların hepsi emek. Fındıklarımız, salatalığımız, biberimiz, patlıcanımız, bütün emeklerimiz gitti." sözlerini sarf etti.

AA