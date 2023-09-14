İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre film, THY, Türk Girişimciler ve Kanada Profesyoneller Birliğinin desteğiyle 12 Ekim'de Kanada Toronto’da Cineplex Cinemas Courtney Park salonunda ücretsiz gösterilecek.

Yönetmen koltuğunda Cenk Yaz'ın oturduğu filmin yapımcılığını Nuri Yıldırım ve Alper Tosun üstlendi. Doç. Dr. Furkan Kaya, tarihçi Ethem Koca ve Tarih TV Baş Editörü Suat Kozluklu ile Prof. Dr. Necmi Ülker'in danışmanlık yaptığı filmin senaryosunu İlber Tekinsoy kaleme aldı.

Aslıhan Güner'in Zübeyde karakterine hayat verdiği filmde, Alican Yücesoy da Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Filmde ayrıca Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü rol aldı.

Film, 13 Ekim'de Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu'da vizyona girecek.

AA