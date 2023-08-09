Izmir

Heyecanın 11 Ağustos Cuma günkü Boluspor-Adanaspor maçıyla başlayacak ligde Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Bodrumspor, Çorum FK, Eyüpspor, Manisa FK, Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.

Diğer 12 ekipten Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay 4, Boluspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 3, Erzurumspor FK ile Giresunspor 2, Ümraniyespor ise 1 kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi

En tecrübelisi Sakaryaspor

1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Sakaryaspor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.

Yeşil-siyahlı ekibi daha önce ligde 32'şer kez yer alan Adanaspor ile Giresunspor takip ediyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Çorum FK, ilk kez bu kulvarda yer alacak.

AA