İzmir

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından ligden çekilmeleri kabul edilen Adanaspor ile Yeni Malatyaspor'un 24. haftadan itibaren oynaması gereken maçlar bu iki takım aleyhine 3-0 olarak tescil edildi. Söz konusu 28 maç dışında oynanan 314 müsabakada takımlar 831 gole imza attı. Maç başına gol ortalaması 2,65 olarak gerçekleşti.

Ligde 105 penaltı golünün yanı sıra futbolcular 21 golü kendi kalelerine gönderdi. Diğer gollerin 577'si ayakla, 128'i kafayla atıldı.

Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçları dışında en az gol atan takım Altaş Denizlispor (29), en fazla gol atan ekip ise Yılport Samsunspor (64) oldu.

Altay formasıyla 21 gole ulaşan Marco Paixao, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarının ardından dördüncü kez ligin en golcü ismi oldu.

Paixao'yu 19 golle Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo, 17 golle Çaykur Rizespor'dan Bolasie Yala izledi.

Ligde son 10 sezonda en fazla gol atan isimler şöyle:

Sezon Oyuncu Takım Gol 2013-2014 Muhammet Reis-Slavko Peric Balıkesirspor-Manisaspor 19 2014-2015 Jonathan Ayite Alanyaspor 19 2015-2016 Mickael Pote Adana Demirspor 20 2016-2017 Mickael Pote Adana Demirspor 24 2017-2018 Braian Samudio Çaykur Rizespor 20 2018-2019 Marco Paixao Altay 29 2019-2020 Marco Paixao Altay 22 2020-2021 Marco Paixao Altay 22 2021-2022 Ahmet Sağat Menemenspor 17 2022-2023 Marco Paixao Altay 21

AA