ESKİŞEHİR- Yıl boyunca birbirinden özel sergilerlesanatseverlerin göz bebeği olan Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi, çok özel bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor.

Bebek Yapım Sanatçısı (Doll Artist) Arzu Özer'in tasarımcılığını yaptığı, "Arzu’nun Bebekleri 10 Yaşında" adlı sergi düzenlenen açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılışa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Smarta’nın mucidi Nurhan Durukan, bürokratlar, akademisyenler, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Büyükerşen, “Bu sergi, çok özel ve gerçekten son derece farklı bir sergi. Arzu, 10 yıldır o kadar güzel bebekler üretti ki; hepsi çok kıymetli. Dünyada oyuncak çok değerlidir. Yaratıcı bir mimar ve fotoğrafçı olan kıymetli eşi çok özel eserler yarattılar. Bu sergideki bebeklerin hikâyeleri vardır. Canlı hissi veren bebekler yapan Arzu’nun kabiliyetine ve yeteneğine diyecek yok. Ne yazık ki; Arzu ve ailesi Karadağ’a yerleşme kararı aldılar. Anadolu’nun ortasındaki bir bebek yaratıcısı aile, bir el sanatları endüstrisine artık yurt dışında devam edecek. Türk kadınının yeteneğini orada da göstereceği için tek teselli noktamız o olacak. Arzu, bebek merakıyla Türkiye’de yeni bir endüstrinin ve keşfin ortaya çıkmasını sağladı. Bebekleri mutlaka bezden yapılıp pamukla doldurmak yerine içine heykelcikler koyup, bezle kaplamayı sağlayan malzemeyi getiren Nurhan hanıma da çok teşekkür ederim. Sergide bebekleri göreceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Tebrik ediyorum, hayırlı olsun.” dedi. Arzu Özer de ilk bu yana kendisine her zaman destek olan Başkan Büyükerşen’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Büyükerşen, Arzu Özer, sergi küratörü Zafer Özer, protokol üyeleri ve sanatseverler birlikte sergiyi gezerken, Büyükerşen birbirinden güzel eserleri dikkatle inceledi.

Sanatseverler 13 Ağustos’a kadar Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda bu özel sergiyi gezebilecekler.

HABER: METE YILMAZ