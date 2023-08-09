Haber: Damla Oya Erman

"Mindbodygreen Podcast"te uzun ve mutlu bir yaşam sürmenin dört anahtarını paylaştı.

Bu anahtarlar arasında yaşlandıkça çevrenizdeki dünyaya ilgi göstermek bulunuyor.

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Bir 101 yaşındaki çalışan nörolog, geçen hafta yayınlanan "Mindbodygreen Podcast"in bir bölümünde, uzun ve mutlu bir yaşamın sırlarını paylaştı. Bu sırlar arasında ailenize ve işinize ilgi göstermek, üretken olmaya devam etmek ve yaşlandıkça dünyadaki gelişmelerle ilgilenmek yer alıyor.

Çeşitli hastane ve kliniklerde çalışan Dr. Howard Tucker, Ohio'da 10 Temmuz 1922'de doğdu. 66 yıldır birlikte olduğu eşi, onun tıp öğrencisi olduğu bir psikiyatrist olan ve dört çocukları ile on torunları var.

Tucker, uzun ömrünün temel olarak iş ve ilişkilerine olan keyif almasına, ayrıca bazı yaşam tarzı seçimlerine, ölçülü bir şekilde her şeyi yapmaya, haftada birkaç kez egzersiz yapmaya ve sigara içmemeye bağlıyor.

Ayrıca genetiklerinin uzun süreli bilişsel sağlığı ve keskinliği üzerinde etkisi olduğunu da söylüyor ve babasının annesi öldükten sonra 95 yaşında akşam yemeği için kendini eve götürdüğünü ekliyor. "Genetikler başlangıç ​​avantajıdır, ancak bundan daha fazlası değil," dedi podcast sunucusuna.

Araştırmalar, günlük sağlıklı alışkanlıkların entegre edilmesinin yaşamımıza 20 yıl kadar ekleyebileceğini öneriyor. Bu tür alışkanlıklar arasında egzersiz yapmak, yeterince uyumak, pozitif ilişkilere sahip olmak ve sağlıklı beslenmek yer alıyor.

Tucker, takviyeler almak ve aylık kan testleri, MRI taramaları ve kolonoskopiler gibi işlemlerden geçmek gibi şeyleri içerebilen biohacking olarak bilinen şeyin uzun bir yaşamın cevabı olmadığına inanıyor, çünkü tıbbi araştırma sürekli olarak bize neyin iyi olduğunu değiştiriyor.

"Doktorlar hatasız değiller," dedi, 1930'lar ve 40'lar geriye dönük olarak doktorların kilo kaybı için sigara önerdiği ve "sinirleri yatıştırmak" için önerdiği örneğini verdi.

1-Tamamen emekli olma

Tucker, tipik bir gününün çoğunu çalışarak geçirdiğini söylüyor. Sabahları hastaneye gidip tur atıyor, öğleden sonra bir ofiste çalışıyor ve akşam eve dönerek karısıyla okuma veya televizyon izleme ve martini keyfi yapıyor.

"Emeklilik uzun yaşamın düşmanı olarak kalıyor," dedi. Tucker, yaşlandıkça dünyamıza ilgi göstermeye devam etmemizin çok önemli olduğunu ve iş yapmayı sevdiğimiz işi yapmanın bunu yapmanın harika bir yol olduğunu belirtiyor.

Anlamlı gönüllülük aynı amacı hizmet edebilir, çünkü dünyaya ve canlılığınıza ilginizi sürdürmeye yardımcı olabilir, diyor.

2-Genç düşün

Tucker genç bir tutum benimsemeye devam ediyor ve hep heyecan verici planlar yapıyor; örneğin Alpler'de yürüyüşe çıkmak istiyor.

Kendini yaşlı olarak gören arkadaşları olduğunu ve yaş olarak kendisiyle aynı yaşta olmalarına rağmen daha erken öldüklerini söyledi. "Aslında sonsuza kadar yaşayacağımı düşünüyorum. Biliyorum bu gerçek değil ama ölümden korkmuyorum," dedi.

Her iki ebeveyni de kendilerinden daha genç arkadaşlar edindi ve bu durumu kendisinin de seçtiğini söylüyor.

"70'ler ve 80'lerinde iyi arkadaşlarım var ve beni genç tutuyorlar," dedi yüz yaşlı.

3-Aktif kal

Her gün kalkıp işe gitmenin yanı sıra, Tucker haftada birkaç kez egzersiz yapıyor.

"Dışarıda koşardım ama artık benim için çok zor, bu yüzden koşu bandında yapıyorum," dedi. "Haftada birkaç kez 2-3 mil koşuyorum." Zaman geçtikçe egzersiz yapmanın zorlaştığını söylese de, yine de devam ediyor.

4-Sevgi dolu ilişkilere sahip ol

Tucker'ın yaşayamayacağı tek şeyin eşi olduğunu söylüyor.

Daha genç arkadaşları olduğu gibi büyük bir ailesi olduğunu ve aile hayatının içinde yer alıp onun keyfini çıkardığını belirtiyor.

Tucker, hepimizin nefreti bırakmamız gerektiğini söylüyor; çünkü bu, gerilime ve diğerlerine yönelik yargılara neden olur ve bizi onlardan daha fazla yer.

Ayrıca, sevgi dolu ilişkilerin anahtarının uzlaşmak ve hatalı olduğunuzda bunu kabul etmek olduğunu söylüyor.