HABER: KAMİL HIZER

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) tarafından düzenlenecek “11. Laleli Fashion Shopping Festival”in basın toplantısı Crowne Plaza Old City Hotel’de yapıldı. Toplantıya LASİAD Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca, Festival Komite Başkanı Murat Dalma, LASİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Festival, 18–19 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yılın teması “Sokak Modası”, kalıcı sloganı ise “Modanın Yükselen Yıldızı Laleli” olarak belirlendi. Eyyüpkoca, “Hızlı moda, üretim, konum ve fiyat avantajımızla Laleli dünya çapında tercih edilen bir merkez oldu” dedi.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında Laleli Ordu Caddesi’ne stantlar ve LED kuleler kurulacak, Laleli Caddesi’nde ise görkemli bir defile düzenlenecek. Defilede sunulacak koleksiyonlar, Türk tekstilinin ihracat gücünü yansıtacak.

Festival; Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Polonya, Suudi Arabistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden alıcıları ağırlayacak. Prodüksiyonunu Öner Evez ve Yakup Biçer’in üstlendiği etkinlik, Laleli’nin moda enerjisini yeniden vitrine taşıyacak.