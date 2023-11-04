Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Yüzyılın İzleri" temasıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest) başladı.

Küratörlüğünü Fahrettin Beceren'in üstlendiği festival, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Merih Akoğul, onur konuğu olduğu etkinliğin açılışında fotoğraf üzerine söyleşide bulundu. Söyleşi öncesinde ise Akoğul ve festivale katılan usta fotoğrafçılara plaket verildi.

BursaFotoFest'e Azerbaycan'dan Fargana Gasimli, Bosna Hersek'ten Haris Memija, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mehmet Gökyiğit, Macaristan'dan Milan Radisics ve Kosova'dan Suer Celina katılıyor. Türkiye'den ise Anadolu Ajansı (AA) Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, Cengiz Karlıova, Alper Tüydeş, Dora Günel, Engin Uzun, Hamit Yalçın, Gülbin Özdamar Akçay, Oktay Çolak ve Sefa Ulukan gibi birçok fotoğrafçının eserleri sanatseverlerle buluşacak. Mehmet Turgut, Murat Germen, Derya Yüksel ve Ercan Arslan gibi isimler ise söyleşiler başlığında tecrübelerini paylaşacak.

BursaFotoFest 2023'te "Fotoğrafın Ustaları" başlığı altında Türkiye'de fotoğrafa ve fotoğraf sanatına uzun yıllar yön vermiş, hizmet etmiş usta isimler de katkıda bulunacak. Erhan Sevenler, İbrahim Zaman, Güler Ertan, Gültekin Çizgen, Ozan Sağdıç ve Ahmet Esmer, Türkiye'nin fotoğraftaki serüvenini aktaracak.

Ayrıca atölyeler, gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik düzenlenecek.

12 Kasım'a kadar sürecek festivalde, Cumhuriyet'in bugüne ulaşmasında kişi, kurum, siyasi ve kültürel iz bırakanların izdüşümleri ile dünyadaki örnekleri sergilenecek. Sanat, kültür, endüstriyel üretkenlik, günlük yaşam biçimleri, önemli toplumsal ve bireysel olayları belgelemek ya da fotoğraflamak ise festivalin alt başlıkları olarak belirlendi.