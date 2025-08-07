İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Anadolu Efes’in desteğiyle İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar ve Medienboard Berlin-Brandenburg ile Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu işbirliğiyle oluşturulan “Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu”na başvuruları başladı

Başvuru için son gün 16 Eylül Salı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Anadolu Efes’in desteğiyle İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar ve Medienboard Berlin-Brandenburg ile Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu işbirliğiyle 2011 yılında oluşturulan Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu, bu yıl 15. kez düzenlenecek. Almanya ve Türkiye arasındaki uzun metraj ortak yapım projelerini desteklemek amacıyla başlatılan fona, henüz çekimine başlanmamış tüm uzun metraj Almanya-Türkiye ortak yapımları 16 Eylül 2025 Salı gününe kadar başvuru yapabilecek.

Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin Brandenburg ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonları’nın işbirliğiyle yürütülen Almanya-Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu, iki ülke arasındaki uzun metrajlı ortak yapımları ve kültür alışverişini desteklemeyi hedefliyor. Yeni sesleri teşvik eden ve uluslararası ortak yapımların sınırlarını genişleten önemli bir kaynak olma özelliğini koruyan bu fona henüz çekim aşamasına gelmemiş Almanya-Türkiye ortak yapım projeleri başvurabiliyor.

Seçilecek projelerin, Almanya ve Türkiye’den sinemacılar arasındaki güçlü yaratıcı işbirliğini yansıtması; kültürlerarası ortaklıkları teşvik etmesi ve özgün sinematik hikâyeleri perdeye taşıması hedefleniyor.

Şimdiye kadar bu fon tarafından desteklenen 67 film arasında, dünya prömiyerini Berlinale Ana Yarışma’da yapan Kız Kardeşler (Emin Alper), Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası’nda yapan Albüm (Mehmetcan Mertoğlu), Berlinale Panorama’da yapan Ansızın (Aslı Özge), Forum’da yapan Nefesim Kesilene Kadar (Emine Emel Balcı) ve Generation’da yapan Mavi Bisiklet (Ümit Köreken) ile Sesime Gel (Hüseyin Karabey), Karlovy Vary Film Festivali Ana Yarışma’da yapan iki film Babamın Kanatları (Kıvanç Sezer) ve Kardeşler (Ömür Atay), Tallinn Black Nights Film Festivali’nde yapan Bir Nefes Daha (Nisan Dağ), Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan Zuhal (Nazlı Elif Durlu) ve Visions du Reel’de yapan Les Enfants Teribles (Ahmet Necdet Cupur) bulunuyor. Ela ile Hilmi ve Ali (Ziya Demirel) İstanbul Film Festivali’nden dört ödülle dönerken Kar ve Ayı (Selcen Ergun) prömiyerini Toronto Film Festivali’nde, Yurt (Nehir Tuna) ise Venedik Film Festivali’nde yaptı.

