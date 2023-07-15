ŞANLIURFA - FETO Terör Örgütlerince düzenlenen darbe girişimi sırasında İstanbul’da şehit düşen Mustafa Direkli Şanlıurfa’daki mezarı başında anıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği iş birliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit Mustafa Direkli’nin Bediüzaman Aile Mezarlığındaki kabri ziyaret edildi.

Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin ailesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Şehit Mustafa Direkli'nin yakınları, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda protokol üyeleri mezarı başında şehit Mustafa Direkli’yi anarak karanfil bıraktı.

Ardından Halil-ur Rahman Dergâh Camiinde 15 Temmuz gecesi şehit olan Halil İbrahim Yıldırım, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Ümit Yolcu, Suat Aloğlu, Mustafa Direkli ve 251 şehit için Mevlid-i Şerif okutuldu.

HABER: METE YILMAZ