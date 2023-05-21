MUĞLA AA- Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Bodrum Uçurtma Festivali'ne katılan çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir ajans işbirliği ile organize edilen festival, Gümbet Mahallesi Değirmenler mevkiinde yapıldı.

Gün boyu süren festivalde çocuk kulübü oyun ve dansları, kargıdan uçurtma yapımı, yabancı topluluklardan dans gösterileri, yöresel sanatçıların konserleri, öğretmenler korosu konseri, bisiklet ödülleri gibi birçok etkinlik yer aldı.

Aileleriyle alana gelen çocuklar uçurtma uçurarak keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlikte, 14 yaşındaki disleksi (nörolojik öğrenme güçlüğü) Sevinç Su Karlıova'nın kitabı da tanıtıldı. Karlıova'nın fotoğraflarının ve sözlerinin yazılı olduğu tişörtleri giyen çocuklar sahnede disleksi farkındalığı için defile sundu.

Etkinlikten elde edilen gelirin, Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokuluna aktarılacağı belirtildi.