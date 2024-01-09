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Kardelen Kaya, Irmak Nil Akpınar, Elif İlhan, Eslem Yılmaz, Ceyda Kuyan, Melis Başaran, Ceren Hasdemir, Minel Nefin Özen, Başak Şahin, Derinsu Bihan, Güz Özerol, Begüm Kaçmaz, Duru Şah Tırpancı, Dila Karaboğa, Kübra Evsen, Mina Olgar, Aylin Uysalcan, Ceylin Kuyan, Ecrin Selis Türkyaşar, Ece Esepaşa, Zeynep Nur Altıntaş ve Defne Yıldız.

Kampta yer alacak sporcuların isimleri şu şekilde:

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

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