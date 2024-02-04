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Karadeniz için fırtına uyarısı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK 'lı terörist , Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

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