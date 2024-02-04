Ankara

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Katolik Kilisesi'ne bağlı Benedikten tarikatının Kutsal Topraklardaki Başrahibi Schnabel'in, fanatik 2 Yahudi genç tarafından hakarete uğraması yer alıyor.

Schnabel de X sosyal medya hesabından, kendisine yönelik hakaretler içeren görüntülerin doğru olduğunu ve olayın dün saat 16.00 sularında gerçekleştiğini belirtti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Schnabel'e tükürdüğü gerekçesiyle biri 17 yaşında olduğu belirtilen fanatik iki Yahudi genci gözaltına aldı.

Sorgusu yapılan fanatik Yahudilerin ev hapsine alındığı kaydedildi.

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fanatik Yahudi gençlerin davranışını "korkunç" olarak niteleyerek "Ancak beni asıl kızdıran şey onlara Yahudiliğin, Hristiyanları ya da başka bir dini küçümsemek anlamına geldiğini öğretenler." ifadesini kullandı.

Seibert, bölgedeki Hristiyan din adamlarına yönelik hakaretlerin son bulması çağrısında bulundu.

Daha önce geçen yıl ekim ayında, Doğu Kudüs'te "Sukot (Çardaklar) Bayramı" dolayısıyla toplanan fanatik Yahudilerden bazıları, Eski Şehir'deki Hristiyanlık için kutsal tarihi kilise önünde hakaret amaçlı yere tükürmüştü.

Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin Hristiyanlara, din adamlarına ve kutsal mekanlarına saldırılarında son yıllarda artış yaşanıyor.

Hristiyan kurumları ve din adamları, İsrail makamlarını Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını cezasız bırakmakla suçluyor.

Filistin yönetimi saldırıyı kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, Yahudi yerleşimciler tarafından uygulanan ırkçı ve etnik şiddetin durdurulması için uluslararası baskı yapılması için çağrıda bulundu.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te bir Hıristiyan rahibine saldırarak yüzüne tükürdüğü belirtilerek, yapılan bu hareketin ırkçı sömürgeci bir kültürün yansıması olduğuna işaret edildi.

İşgal altındaki Kudüs'ün Davud Kapısı girişinde Yahudi yerleşimcilerin Hıristiyan din adamına tükürdüğü, diğer bir saldırganın ise kötü sözlerle Hz İsa'ya sövdüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu tutum ve davranışların en sert ifadelerle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, cumartesi günü gerçekleşen tutum ve davranışların yıllardır devam ettiğine dikkat çekilerek, şöyle devam edildi:

“Söz konusu kibirli, sömürgeci ve ırkçı provokatif saldırı, nefret, kötülük ve ötekinin varlığını inkar kültürünü yansıtmaktadır. Bu durum ister Yahudi dini okulları aracılığıyla ister aşırılıkçı hahamların fetvaları üzerinden olsun, yerleşimcilere ait örgüt ve derneklerin üyeleri tarafından yapılan kışkırtma ve ırkçı seferberliğin boyutunu yansıtmaktadır.”

Açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin siyasi ve hukuki destek ve himaye görmesi kendilerini nefret tohumları ekmeye cesaretlendirmektedir." denildi.

Öte yandan Filistin Kiliseler Birliği Yüksek Başkanlık Komisyonu Başkanı Remzi Huri de, din adamlarının Yahudi yerleşimciler tarafından Hıristiyanlık dinine ve sembollerine yönelik sövme ve kötü sözler şeklinde türlü saldırılara maruz kaldıklarını söyledi.

Huri, bu faşist İsrail yönetiminin suçlarına yönelik acil müdahale edilmesi çağrısı yaptı.

Kudüs'teki Dünya Kiliseler Konseyi Koordinatörü, Hıristiyan rahibe yönelik saldırıya tepki gösterdi

Dahir, Yahudi yerleşimcilerin Kudüs'te bir rahibi hedef alan saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Son zamanlarda, bu türden saldırıların artmasının arkasında açık bir şekilde aşırılıkçı hükümetin varlığı olduğuna dikkat çeken Dahir, "İsrail hükümetindeki Ulusal Güvenlik Bakanı (İtamar Ben-Gvir) ve Maliye Bakanı (Bezalel Smotrich) de var olan aşırılığın en önemli sebeplerinden biri. Biz bu bakanların daima bu türden aşırılıkları teşvik eden açıklamalarını televizyonlardan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu hükümet ve bakanlarının takındığı aşırılıkçı tavrın Gazze savaşına sebep olduğunu kaydeden Dahir, "Bu aşırılık da Kudüs'ün etnik temizliğe tabi tutulması, Yahudi olmayan ne varsa buradan uzaklaştırılmasını ve Kudüs'ün kimliğinin değiştirilmesi için çabalıyor." değerlendirmesinde bulundu.