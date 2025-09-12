Görgü tanıkları ve hastane kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana sivil yerleşim alanlarını, yardım bekleyenleri ve çeşitli bölgelerdeki evleri hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Tuvan bölgesinde Sultan ailesine ait bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun bölgede patlayıcı yüklü robotlarla evleri ve binaları yıktığı, aynı zamanda topçu ateşi ve makineli tüfeklerle çevreye yoğun saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi. İsrail'in Şucaiyye Mahallesinin doğu kesimlerini de topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında kurulan bir çadır kampı da hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail'in Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi bahçesinde dronla doğrudan hedef aldığı Sağlık Bakanlığı çalışanı Emin Ebu Müslim hayatını kaybetti.