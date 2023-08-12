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20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 28 Ağustos'a kadar sürecek.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gün batımında başlayan, yıldızların altında devam eden gecede izleyiciler, klasik müziğin en seçkin eserlerinden oluşan eserleri Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem'in ellerinden dinledi.

MUĞLA AA- Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda düzenlenen festival, Güney Koreli piyanist Seonghyeon Leem'i konuk etti.

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