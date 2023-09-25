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Etkinlikler kapsamında yarın 17.00'de Mevlana Meydanı'nda İstanbul Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, 20.00'de de Kılıçarslan Meydanı'nda İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sahne alacak.

İlgiyle izlenen 250 semazenin katıldığı programın ardından Kılıçarslan Meydanı'nda, Zakiran Nevbe Topluluğu tarafından Bektaşi Nefesleri konseri verildi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali , 250 semazenin katıldığı Sema Ayin-i Şerifi ve Bektaşi Nefesleri dinletisiyle devam etti.

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