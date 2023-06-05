İSTANBUL- Her yıl T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı. Sınava başvurusu yapılan öğrenci sayısı geçen sene ile benzerlik göstermektedir. Bu yıl MEB tarafından 1 246 429 öğrencinin başvurusu yapılmıştır. 2023-LGS’yi değerlendiren Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, tüm derslerin, Bakanlık tarafından yayınlanan 1. dönem kazanımları dahilinde olduğunu ve her ay düzenli olarak yayınlanan örnek sorularla genel olarak paralel bir LGS ile karşılaşıldığını söyledi. Dr. Aslan, bilgisini uyarlayabilen, yorum ve çıkarım yapabilen öğrencilerin bu sınavda başarılı olacağının altını çizdi.

Tercih Döneminde Rehber Öğretmenlerden Mutlaka Destek Alınmalı

2023-LGS sonuçları 26 Haziran’da açıklanacak, tercih süreci de birkaç gün sonra başlayacaktır. Geçen sene sınavla öğrenci alan okullardan 10, yerel yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullardan 5’er tercih yapılabiliyordu. Bu yıl kaç tercih yapılabileceği 2023-LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandığında belli olacaktır.

Dr. Özge Aslan, 26 Haziran’da açıklanacak sonuçlar sonrası tercih dönemine hassasiyet gösterilmesinin önemine dikkat çekti. Tercih yaparken Puanın değil öğrencinin Genel Yüzdelik Sırasının dikkate alınmasının önemli olduğunu belirtti. Yüzdelik dilimin doğru değerlendirilmesi için ailelerin süreci, okul rehber öğretmenlerinden ve MEB’in Rehberlik ve Araştırma Merkezi uzmanlarından destek alarak yürütmesinin öneminin altını çizen Aslan, sınav öncesi öğrencilerin ve velilerin elinden geleni yaptığını, LGS ile öğrenci alan okullar dışında Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullarla birlikte 8. sınıf öğrencilerinin tamamının yerleştirileceğini söyledi.

HABER: METE YILMAZ