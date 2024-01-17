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Adana Demirspor'da ise Emre Akbaba, Nani, Akintola, Gravillon, Yusuf Erdoğan ve Michut, atışları gole çevirirken, Manev'in vuruşunda top direkten döndü.

Penaltılarda Anagold 24Erzincanspor'dan Kamil İçer, Ziya Alkurt, Muhammed Enes Yılmaz, Bahadır Taşdelen, Gökhan Payal, Furkan Işıkdemir ve Özkan Yiğiter'in vuruşları golle sonuçlandı.

Müsabakanın uzatma bölümü de 2-2 tamamlandı ve tur atlayacak ekibin belirlenmesi için seri penaltı atışlarına geçildi.

111. dakikada Gravillon'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erdi Yokuşlu'nun müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere çıktı.

Uzatma bölümünün ilk devresinde skorda değişiklik olmadı.

94. dakikada Furkan Işıkdemir'in uzaktan sert şutunda top, kaleci Vedat Karakuş'a çarparak oyun alanına döndü. Devam eden pozisyonda savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

90+2. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Michut'un çevirdiği topla kale sahası çizgisi önünde buluşan Emre Akbaba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

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