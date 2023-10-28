Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Karina Pansa ile yayıncılık sektörünün temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Ekrem İmamoğlu, kitap fuarlarının yazarlarla okurları bir araya getiren önemli etkinlikler olduğunu belirterek, "Bu fuarlarda çok kıymetli yazarlar ve insanlarla tanışmanın onurunu, keyfini yaşadım. Onlarla dostluklar kurdum. O dostluklar kültür, sanat ve edebiyata beni bambaşka ilişkilere doğru sürüklemiştir." dedi.

Cumhuriyet'in 100 yılında oluşan geleneklerden birinin de Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı olduğuna işaret eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kolektif hafızayı korumanın, paylaşmanın ve geleceği aktarmanın insanlık adına en güzel yolu kitapların varlığıdır. Bugün yakın coğrafyamızda çok büyük acılar yaşanıyor. Kuzeyimizde ve güneyimizde ne yazık ki savaşlarla dolu zor günlerden geçiyoruz. Bu acıların bir an önce son bulması çok büyük bir temennimiz. Ama şunu ifade etmek isterim, silahların değil fikirlerin çatıştığı ve barış dolu bir dünyayı var etmek mümkün. Bu bakış açısıyla bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz."

"Yayıncılıkta üretimin sürekliliği çok önemli bir mesele"

Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın İstanbul'un kültürel belleğinde çok önemli bir yer edindiğini vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yıllardır kitap fuarımızda birlikte çalışıyor, birlikte hareket ediyoruz. Özellikle uluslararası kısmının düzenlenmesinde epeyce yoğun destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının 89 ülkede, 61 dilde Türkçe eserlerin yabancı dillere tercüme edilmesi için maddi destek sağladığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük çeviri hareketinde bizimle birlikte hareket eden sektör temsilcilerini fuarda ağırlıyoruz. Bu çerçevede 12 farklı ülkeden 20'den fazla yayıncıyı ülkemize getirdik. Bununla birlikte odak ülke çalışması yapıyoruz. Bu sene Hindistan'dan 10'a yakın yayıncı bu fuara getirildi. Yayıncılıkta üretimin sürekliliği çok önemli bir mesele. Birlikte çalışma kültürü alışkanlığının son derece ilerlemiş olduğu yayıncılık sektörüne sonsuz bir güven duyuyorum."

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise yıllar önce bu fuarda bir öğrenci olarak bulunduğunu, şimdi 40. yılına yayıncılık dünyasından biri olarak şahit olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yayıncılar olarak kitabın itibarını korumak adına çok çalıştıklarını aktaran Kocatürk, "Bu sene cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhuriyetimizi yine yayıncılığımız ve kitaplarımızla kucaklayacağımız bir fuar olsun istiyoruz. Bu kitap şölenine ortak olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Açılış töreninde ayrıca, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Karina Pansa ve gazeteci yazar Doğan Hızlan konuşma yaptı.

Fuar hakkında

Yüzlerce yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

Yazar Nermin Abadan Unat'ın "onur yazarı" olarak belirlendiği fuarın bu yılki ana teması Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla "Yaşasın Cumhuriyet" olarak belirlendi.

Fuar, 5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.