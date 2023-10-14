İstanbul

81 ilden başvuru yapan 34 binden fazla genç arasından seçilen 5 bin üniversite öğrencisi, çeşitli kuruluş ve organizasyonlardan 500 özel davetlinin katılımıyla Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilen Zirve 23 sona erdi.

Zirvenin kapanışında açıklamada bulunan 23 Yetenek Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aydın, Zirve 23'ün üçüncü yılı olduğunu, her sene büyüyerek ilerlediklerini, bu sene 5 bin üniversite öğrencisi gencin katılımıyla çok etkili, keyifli ve dinamik bir gün geçirdiklerini söyledi.

Etkinliği "Geleceğe Adım At" temasıyla yaptıklarını hatırlatan Aydın, "Bu doğrultuda da buraya gelen öğrencilerin hepsinin bir umudu olduğunun, bir hayali olduğunun farkındayız ve Zirve 23'ü gerçekleştirerek aslında onların bu umutlarının peşinden gitmesini, hayallerine ulaşmak için bugünü birazcık da olsun kullanmasını amaçlıyoruz. Onlara belki küçücük de olsa bir ilham verebildiysek, soruları ortaya çıkartabildiysek, bazı cevaplar üzerine düşünmelerini sağlayabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

"23'ü farklılaştırdığını düşündüğümüz atölyelerimiz var"

Aydın, dernek olarak oluşumlarının sadece Zirve 23'ten ibaret olmadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yeni bir dönemin de başlangıcı bizim için. Üniversite öğrencileri için sosyal girişimcilik programlarımız var. Kurumlarla bir araya getirip online eğitimler, vaka çalışmaları, üst düzey yöneticilerle, yakın temaslı sohbetler, deneyim aktivitelerinin olduğu 'Akademi 23'ümüz var. 9 tane liderlik teması üzerine belirsizlik, şüphe, tutku, cesaret, denge, huzur, devrim gibi temalar üzerine düşündürdüğümüz, böyle içsel bir yolculuğa çıkarttığımız 23'ü farklılaştırdığını düşündüğümüz atölyelerimiz var. Bazı temel yetkinlikleri iş hayatına hazırlarken ya da nereye adım atmak istiyorsak oraya hazırlarken de online eğitimlerimiz var. Bizi çok yoğun bir sene bekliyor, amacımız 1,10, 100, 10 bin kişi de olsa etki yaratarak gençlerin geleceğe adım atmalarını sağlamak."

"Farklı yaş gruplarının odaklandıkları meseleler farklılaşabiliyor"

23 Yetenek Derneği Araştırma Koordinatörü Ahmet Utku Akbıyık ise 23'ün gençleri en iyi anlatan kurum olduğunu, ek olarak gençlere kendilerini en iyi anlatan kurum olmayı hedeflediklerini aktardı.

Gelecek dönemde Türkiye'de farklı anketler düzenleyeceklerini ve gençlere ulaşmaya çalışacaklarını anlatan Akbıyık, "Oradan çıkan verilerin hepsini periyodik olarak raporlar haline getirip kamuoyuyla paylaşacağız. Bu işi yaparken en önem verdiğimiz şeylerden birisi gençlerin sadece sorulara cevap vermemesi, aynı zamanda anketleri tasarlayan insanlar olmaları. Biz gençlerden geri bildirimleri alacağız. 'Hangi soruları soralım, hangi sorular daha anlamlı geliyor.' Çünkü eski soruları kullandıkça aslında bir jenerasyon farkı oluyor ve tam olarak aynı şeyi konuşmuyor. Gençlerden aldığımız geri bildirimlerle 23 araştırma olarak soruları revize edeceğiz. Sürekli ve onlarla beraber yeni anketler yapıp yeni raporlar yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

Akbıyık, eylül ayında gerçekleştirdikleri çalışmanın sonuçlarına ilişkin "gençlerin açısı" dedikleri bir anket yaptıklarını, çok başarılı geçen bu anketle sadece İstanbul, İzmir ve Ankara değil, Anadolu'nun her tarafına ulaşabildiklerini bildirdi.

18-30 yaş arası gençlerden bilgi toparladıklarını vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Biz bunu tamamen bir genç grubu olarak da alsak, kendi içinde farklı gruplara ayrılıyor. Biz 23 yaşı çok önemsiyoruz, 23 yaşın önemli bir eşik olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı alt gruplar oluşturduk; 23 yaşın altındakiler ve üstündekiler. 23 yaşın altındakiler bir iş aradığında, bir meslek tercih edeceği zaman daha çok tutku, ilgi alanlarına göre tercihler yapıyorlar. Ama 23 yaşın üzerine çıktığı zaman, maddi kazançlara verilen önem daha fazla artıyor. Başka bir mesele, başka bir sorumuz, gençlere gelecekte çıkabilecek ne tür problemler var. İnsanların ne tür problemleri olabilir diye sorduğumuzda farklı farklı cevaplar aldık. Ama 23 yaş altı, küresel ısınma, doğal kaynak derken, 23 yaş üstü göç, ekonomi gibi noktalara odaklanıyor. Bu bize çok ilginç geliyor. Çünkü farklı yaş gruplarının odaklandıkları meseleler farklılaşabiliyor."