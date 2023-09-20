Sanat Hayattır Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte 10 Ekim'de Tunuslu şarkıcı ve söz yazarı Emel Mathlouthi sahne alacak.

Beninli sanatçı Angelique Kidjo 11 Ekim'de, İsrailli şarkıcı Riff Cohen 12 Ekim'de müzikseverlerin karşısında olacak. Yavuz Bingöl "Veysel'siz 50 Yıl" konseri ile 13 Ekim'de AKM'de senfoni orkestrasıyla konser verecek.

Panellerin de gerçekleşeceği festivalde, geleneksel enstrümanlar sergisi ile bağlama yapım atölyesi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde 2 panel düzenlenecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin kurucusu ve sanat yönetmeni Yavuz Bingöl, festivali, geçen yıl hayatını kaybeden kadın ozan Şahsenem Bacı'ya ithaf ettiklerini belirtti.

"Şahsenem Bacı ve Müziği" başlıklı panel, 10 Ekim'de saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Sevilay Çınar, Doç. Dr. Seher Tetik, Reşit Akay Yanlıç ve Yavuz Bingöl'ün konuşmacı olduğu panelde, Şahsenem Bacı ve müziği ele alınacak.

Yazar Alev Alatlı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı, yazar İskender Pala, 12 Ekim'de "Tarih ve Müzik" konulu panele katılacak. Halk müziklerinin kültürel bağlamdaki etkilerinin değerlendireceği panel 17.00'de başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Feridun Obul tarafından hazırlanan "Anadolu'nun Kadim Enstrümanları Sergisi", AKM Türk Telekom Sahnesi fuayesinde açılacak. Ziyaretçiler sergide, Obul tarafından seçilmiş orijinal ve replika enstrümanları görebilecek.

AA