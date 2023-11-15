İstanbul

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) 2024 takviminde ProSeries kategorisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan'da 59. kez düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle 8-15 Ekim tarihlerinde organize edilmişti. Başarıyla gerçekleştirilen tur, UCI tarafından hazırlanan kapsamlı rapor sonucunda ProSeries statüsüne yükseltilerek orijinal tarihi olan nisan ayında takvimdeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2024'te dünya bisikletinin yıldızlarına ve UCI WorldTeam, UCI ProTeam ve UCI Continental Team kategorilerinde 25 takıma ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ProSeries statüsünde UCI takvimine alınması dolayısıyla çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Organizasyonun ProSeries kategorisine yükseltilmesinin çok önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesi, vizyonu, talimatları ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun başarısı Cumhurbaşkanlığımızdan bakanlıklarımıza, federasyonumuzdan valiliklerimize, yerel yönetimlerimize, organizasyon ekiplerimize, hakemlerimizden sağlık ekiplerimize müthiş bir ekibin emeği ve sinerjisi. Bu yıl yepyeni bir ruh ve heyecan ile hedefimize kilitlendik. Yarışın en yüksek standartlarda gerçekleşmesi için üst düzey güvenlik, takımların memnuniyeti gibi parametrelerde en iyiyi hedefledik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dünya markası olma yolculuğunda emeği ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.