Haber: Damla Oya Erman

Human Material Loop adlı Hollanda merkezli start-up, insan saçını tekstil haline getirerek giyim endüstrisini dönüştürmeyi hedefliyor.

Saçtan yapılmış palto, kazak ve blazer prototipleri üreterek, bu alternatif malzemeyi giyim şirketlerine sunmayı planlıyor. Girişimin kurucu ortağı Zsofia Kollar, saçın potansiyeli konusundaki uzun süreli ilgisini ve özellikle insanların saça duyduğu duyguları keşfetmeyi amaçladığını belirtiyor.

Covid-19 pandemisinin patlak vermesiyle bir kimlik krizi yaşayan Kollar, tasarımcı olarak, saç endüstrisinin atık sorununa çözüm getirmeye karar verdi. ABD ve Kanada'daki salonların her dakika 877 pound atık ürettiği bilgisini paylaşan Human Material Loop, saçın doğada bozulduğunda sera gazlarını salarak iklim değişikliğine katkıda bulunduğuna dikkat çekiyor. Avrupa'da her yıl 72 milyon kilogram insan saçının çöplüklere atıldığını ifade eden Kollar, bu büyük atık akışına ölçeklenebilir bir çözüm bulunmamasının sorun teşkil ettiğini vurguluyor.

Şirket, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'daki salonlardan kaynaklanan saçları kullanarak, bireyleri tanımlayabilecek nükleer DNA içermediğini belirtiyor. Human Material Loop, malzemenin nereden geldiğini ve nereye gittiğini izlemek amacıyla bir belge zinciri oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kollar, saçın insan vücudunda giyilmesinin çoğu insan için henüz kabul edilebilir bir şey olmadığını kabul ediyor, ancak bu fikrin zamanla benimsenebileceğine inanıyor.

Girişim, ilk prototip olarak yünlü bir hissiyatı olan bir kazak geliştirmiş ve ardından termal yalıtım sağlamak amacıyla saçla doldurulmuş bir dış ceket üretmiştir. Ancak bu tasarımların satışa sunulmayacağını, bunun yerine malzemenin diğer tasarımcılara ve markalara tedarik edilmesinin amaçlandığını vurguluyor. Kollar, üretim hacmi büyüdükçe fiyatın yünle rekabet edebileceğini söylüyor.

Gelişmeye açık olan bu endüstriye, insan saçının tarihsel olarak bir tekstil malzemesi olarak kullanıldığı kültürel örneklerle de atıfta bulunuluyor. Ancak bu kullanımın, insanların hala saçı bir atık olarak gördüğü ve kabul etmede zorlandığı bir tabuya sahip olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar, insanların saçı bir malzeme olarak kabul etmeye alışmaları için daha fazla çalışma gerektiğini ancak bu fikrin zamanla günlük hayata daha fazla girebileceğini öne sürüyorlar.