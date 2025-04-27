Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya-Antalya etabıyla başladı.

Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda başlayan etabın startına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Toplam 23 takımdan 160 sporcunun katıldığı yarışın ilk etabında bisikletçiler, 132 kilometre pedal çevirecek.

Bu yıl 60. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de son bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Spor turizmi açısından Antalya, bizim marka şehrimiz

TUR 2025'in ilk etabı olan Antalya-Antalya'nın startını veren Bakan Bak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora büyük destek verdiğini vurgulayan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de bütün spor organizasyonlarına büyük destek veriyor. Spor turizmi açısından çok önemli bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemiz, spor turizmi ve spor organizasyonlarıyla pek çok turisti ağırlıyor. Dünyada Türkiye, büyük bir spor ülkesi haline geldi. Geçen hafta UEFA temsilciği Türkiye'de açıldı. Birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapacağız önümüzdeki yıllarda." ifadelerini kullandı.

Spor turizminin önemine dikkati çeken Bakan Bak, "Spor turizmi açısından Antalya, bizim marka şehrimiz. 23 takım 160 sporcu bugün 132 kilometrelik etabı tamamlayacak. Dünyanın pek çok yerinde canlı yayımlanıyor. Ülkemizin güzelliklerini canlı izleyecekler. Ülkemizin spor kapasitesi çok yüksek. Tesisler açısından spor devrimi yaptık. Türkiye, ciddi bir spor ülkesi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da ülke sporuna ciddi yatırımlar yapıyoruz. Pek çok futbol takımı da Antalya'da sezon arası kampları yapıyor. Bisiklet, çok keyifli bir spor. İnsanları doğayla buluşturuyor. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz. Çağımızın sorunu obezite. Vatandaşlarımızın spor yapmasını istiyoruz, bisiklet de insanı dinlendiren bir spor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun çok büyük bir emekle düzenlendiğini aktararak, "Bu organizasyonda büyük bir emek var. 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. Geleneksel bisiklet turunun oluşmasına emek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkes bu parkurumuzu da sahiplenmiş. Güzel bir tablo var. Biz başlattık, inşallah kazasız belasız bir tur olur. Gelecek yıllarda daha üst noktalara gelecek bu tur. Daha güçlü takımların katılacağı tur haline gelecektir. İnşallah güzel bir tur olur. Esas hedefimiz ülkemizin spor turizmi kapasitesini artırmak. Spor turizminin de hedefimize katkı sağlamasını istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Son şampiyon Frank van den Broek, turda yarışmanın büyük keyif olduğunu dile getirdi

Antalya'da startı verilen TUR 2025'e katılan Dsm-Firmenich PostNL takımından Frank van den Broek, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Çok özel bir organizasyonda yer aldıklarını aktaran Hollandalı bisikletçi, "Geçen yıl çok keyif almıştım. Benzer bir program. Buradaki sprint antrenmanlarıyla, her etapta tekrar iyi bir sonuç alabiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum. Son şampiyon olarak bir baskı hissetmiyorum. Bunu diğer yarışlar gibi görüyoruz ve bu yıl genel klasman için daha fazla aday olacak. Bu da yarışın zorluğunu artırıyor. Bu yüzden kendimi büyük bir favori olarak görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Mark Cavendish, Jasper Philipsen gibi büyük isimlerin Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda önemli başarılar elde ettiğinin hatırlatılması üzerine Frank van den Broek, "Elbette onlar gerçekten önemli sprinterler. Ben daha çok genel klasmana bakıyorum. Oraya daha çok odaklanıyorum." dedi.

Türk yemeklerini çok beğendiğini anlatan Van den Broek, "Türk insanının tura ilgisi çok güzel. Çok iyi insanlar var. Yemekleri gerçekten seviyorum. Ekim ayında da bir hafta sonu buraya geldim. Gerçekten yemekleri çok beğeniyorum, lahmacun favorim." diye konuştu.

Turun ilk etabında Alpecin-Deceuninck takımından Simon Dehairs birinci oldu

Antalya'daki 132 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı, 2 saat 51 dakika 4 saniyede bitiren Dehairs birinci oldu.

Sprint finişine sahne olan etapta XDS Astana takımından İtalyan sporcu Matteo Malucelli 2'nciliği, Team Flanders-Baloise'den Belçikalı Jules Hesters ise 3'üncülüğü elde etti.

Bu sonuçla Dehairs, genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu giydi.

Antalya-Antalya etabını kazandıktan sonra basın toplantısında soruları yanıtlayan Dehairs, 132 kilometrelik parkuru birinci bitirmesiyle ilgili, "İyi durumdaydım, bacaklarım hazırdı ve kazandım." dedi.

Takımının zaferinde önemli rol oynadığını dile getiren Belçikalı sporcu, "İlk profesyonel zaferimden dolayı çok mutluyum. Geçen sene bisiklet kariyerimde büyük adım attım. Takımım bana inandı, bu galibiyetle ben de onları hayal kırıklığına uğratmadım. Geçen sene aynı finişte üçüncü olmuştum. Bu turu çok seviyorum. Hava şartları, organizasyon, konaklama ve eşsiz manzarası harika. Tekrar yarışmaktan dolayı çok mutluyum. Desteklenmeye devam edilirsem ikinci zaferimi de kazanabilirim. 7. ve 8. etaplar bana daha uygun, diğer etapların zor olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ödül töreninde bisikletçilere kazandıkları mayoları Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

China-Glory-Metech takımından Güney Afrikalı Willem Smit de sprint ve Türkiye güzellikleri klasmanlarında zirvede yer aldı.

TUR 2025'in ikinci etabı

Yarışa, yarın Kemer ile Kalkan arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek.

Sporcular, TUR 2025'in en uzun ikinci etabında 167,4 kilometre pedal çevirecek. Kemer'de Oliba Park'tan saat 12.00'de verilecek startla başlayacak, sprinterlerin ve tırmanışçıların ilk güç yarışına sahne olacak etap, Kalkan'da sona erecek.

İkinci etapta turkuaz mayoyu Simon Dehairs, yeşil mayoyu Matteo Malucelli, kırmızı mayoyu Jules Hesters, beyaz mayoyu ise Willem Smit giyecek.