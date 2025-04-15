Türkiye’nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60. yılı büyük bir heyecanla başlıyor. 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında 8 gün, 8 etap boyunca Türkiye’nin eşsiz coğrafyasında pedal çevrilecek büyük bir mücadeleye sahne olacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 16 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek basın lansmanı, TRT Spor, A Spor, Sports TV, HT Spor ve Spor Smart, D-Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye’nin en köklü ve prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 60. kez düzenlenerek bisiklet tutkusunu bir kez daha yollara taşıyacak. Dev organizasyonun basın lansmanında, önemli bilgiler sunarken; parkur detayları, takımlar ve 60. yıl ruhu canlı yayınlarla izleyicilere aktarılacak. Her yıl milyonlarca sporseveri ekran başına toplayan TUR, uluslararası yayınlarla Avrupa’dan Asya’ya geniş bir coğrafyada izleniyor.

Bisiklet sporunun gelişimine katkı sunan ve Türkiye’nin tanıtımında önemli rol oynayan köklü organizasyonun basın lansmanı, milyonlarca izleyiciye ulaşacak. Canlı yayınla ekranlara taşınacak olan lansman, TUR 2025’in heyecanı yakından hissettirecek.