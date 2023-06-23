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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile C Grubu'nda yer alan milliler, 17 Temmuz Pazartesi günü hazırlıklarına başlayacak.

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