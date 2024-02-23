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A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

Gruptaki diğer mücadelede ise İzlanda, sahasında Macaristan'ı 70-65 yendi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki ilk maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Erkek Basketbol Takımı maçı 87-80 kaybetti.

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