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Zoltan Nagy'nin kaptanlığındaki Macaristan'ın kadrosu ise Fabian Marozsan, Zsombor Piros, Mate Valkusz, Peter Fajta ve Matyas Fule'den oluşuyor.

Keszthely şehrinde toprak zeminde gerçekleşecek eşleşmede kaptanlığını Bora Gerçeker'in yaptığı milli takımda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün yer alıyor.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, şubat ayında ENKA Spor Kulübünde gerçekleşen karşılaşmada Slovenya'yı 4-0 yenerek Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükselen Türkiye, 15-16 Eylül tarihlerinde deplasmanda Macaristan'la mücadele edecek.

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