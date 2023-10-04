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Türkiye, gruptaki 5. karşılaşmasını 6 Ekim Cuma günü TSİ 04.00'te Finlandiya ile oynayacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

78 dakika süren maçın ilk setinde 25-15 ile geride kalan Türkiye, 2. ve 3. setlerde 25-20 ve 25-19 ile geride kalarak maçı 3-0 bitirdi.

Japonya 'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ev sahibi takım, 3. galibiyetini aldı. Türkiye ise gruptaki 3. mağlubiyetini yaşadı.

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