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Türkiye Futbol Federasyonu, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini önceden duyurmuştu.

UEFA'nın, 10 Ekim Salı günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenleyeceği yönetim kurulu toplantısının ardından EURO 2028'de ev sahibinin belirlenmesi ve EURO 2032 adayları konularında nihai kararını duyurması bekleniyor.

Türkiye'nin çekilmesinin ardından, EURO 2028'in ev sahipliği için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı karşısında rakip kalmadı.

UEFA 'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'nin EURO 2028 adaylığından çekilmesi yönündeki başvurusu kabul edildi. Türkiye ile İtalya'nın EURO 2032'ye ortaklaşa ev sahipliği yapma başvurusu ise değerlendirmeye alındı.

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