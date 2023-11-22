Cardiff

Ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puanla zirvede yer aldı. Hırvatistan ise 16 puanla Türkiye'nin ardından Almanya biletini aldı. Grubu Galler 12, Ermenistan 8 ve son sıradaki Letonya 3 puan ile tamamladı.

8 maçta 14 gol

Türkiye oynadığı 8 maçta 14 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Milli takım attığı 14 golün 9'unu evinde, 5'ini ise deplasmanda kaydetti.

Milli takımın, grup maçlarında gol atamadığı ve kaybettiği tek karşılaşma, Hırvatistan'a Bursa'da 2-0 mağlup olduğu mücadelede oldu.

Milliler, 3 maçta ise kalesini gole kapattı. Ay-yıldızlı ekip Türkiye'de oynanan Galler ve Letonya ile deplasmanda oynanan Hırvatistan maçlarında gol yemedi.

Mlli takıın 14 golünü 12 farklı isim attı

A Milli Takım'ın, 8 grup maçında attığı 14 gol 12 farklı isimden geldi.

Ay-yıldızlı ekipte Kerem Aktürkoğlu ve Cenk Tosun 2'şer gol atarken, Orkun Kökçü, Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Arda Güler, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Yusuf Yazıcı 1'er kez fileleri havalandırdı.

Milli takım attığı gollerin 5'ini sağ ayak, 5'ini sol ayak ve 4'ünü de kafa vuruşuyla buldu.

Milli futbolcular kırmızı kart görmedi

Türkiye grup maçlarını kırmızı kart görmeden tamamladı.

Ay-yıldızlı oyuncular 8 maçta toplam 27 kez sarı kart gördü.

Kuntz ile başladı Montella ile bitti

Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile grup macerasına başlayan A Milli Takım, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile grupları tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 10 puan topladı. Bu maçlarda 8 gol atan ay-yıldızlı ekip kalesinde ise 6 gol gördü.

Kuntz'un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella grup maçlarına 2'de 2 ile başladı. Montella'nın galibiyet serisi Galler beraberliği ile son buldu. Türkiye, Montella yönetiminde 3 maçta 7 puan toplayarak EURO 2024'ün yolunu lider olarak tuttu.

Milli takım, Montella idaresinde grupta oynadığı 3 maçta 6 gol attı, kalesinde ise 1 gole engel olamadı.

EURO 2024 macerası Ermenistan galibiyetiyle başladı

A Milli Takım, EURO 2024 yolundaki ilk maçını deplasmanda Ermenistan ile deplasmanda oynadı.

Oldukça gergin bir atmosferde geçen karşılaşmanın 10. dakikasında Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geriye düşen Türkiye, 35. dakikada Orkun Kökçü ile beraberliği yakaladı. Ay-yıldızlı ekip 64. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bulduğu golle galibiyete uzandı.

Türkiye, ikinci maçını ise Bursa'da Hırvatistan ile oynadı. Etkisiz gözüken milli takım, Kovacic'in 20 ve 45+4. dakikalarda attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı.

Letonya maçı nefesleri kesti

Türkiye, Ermenistan deplasmanında olduğu gibi Letonya ile yaptığı dış saha maçında da zorlanarak galibiyete uzandı. Maçın son dakikalarında gelen karşılıklı goller skoru belirledi.

A Milli Takım, Abdülkerim Bardakcı ve Cengiz Ünder'in golleriyle iki kez öne geçti. Letonya, 90+4. dakikada Tobers'in golüyle 2-2'yi yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin 1 dakika sonra bulduğu gol ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getirdi.

Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını Samsun'da Galler ile oynadı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi Türkiye, 72. dakikada Umut Nayir, 80. dakikada ise Arda Güler'in şık golüyle 2-0 galip tamamladı ve puanını 9'a yükseltti.

Eskişehir'deki Ermenistan maçında istenen olmadı

Türkiye, grupta liderliğini sürdürmek için Eskişehir'de Ermenistan karşısına çıktı.

Büyük bir taraftar desteğine rağmen hücumda çok etkisiz kalan ay-yıldızlı ekip, Dashyan'ın 49. dakikada attığı golle geriye düştü. Milli takım, 88. dakikada genç oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ın golüyle beraberliği kurtardı. Bu maçtaki puan kaybı milli takımı averajla ikinci sıraya düşürdü.

Ermenistan maçının ardından, ay-yıldızlı ekip Japonya ile Belçika'da oynadığı özel maçı 4-2 kaybetti. Kuntz'un maçtan sonraki açıklamaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Alman teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı.

Montella ile yenilgi yok

Milli takımda, Kuntz'un yerine göreve İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella getirildi.

Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle mağlup eden Türkiye, puanını 13'e yükseltti ve grupta yeniden liderliğe yükseldi.

A Milli Takım, İtalyan teknik adam yönetiminde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, D Grubu'nda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden ilk takım oldu.

Milli takım, son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, grubu lider olarak tamamlamayı başardı.

EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşması ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.