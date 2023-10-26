Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın ulaşımda, tarımda, kültürde ve sporda birçok gelişme katettiğini söyledi.

Sporun günlük hayatın içinde her zaman yer alması gerektiğini ifade eden Yüce, bu düşünceyle her daim sporu ve sporcuyu destekleyen çalışmalara özen gösterdiklerini kaydetti.

Büyükşehir bünyesinde 32 farklı branşta, 5 bini aşkın sporcu bulunduğunu anlatan Yüce, ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yaptıklarını aktardı.

Yüce, milli maça ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıdıklarını belirterek, "Ev sahipliği yapacağımız 2025 Erkekler Dünya Hentbol 1. Tur Eleme maçını şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yarışacak tüm sporcularımıza ve takımlara muvaffakiyet diliyorum." dedi.

Uğur Kılıç: "Tek ihtiyacımız salonun hınca hınç dolması"

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç da A Milli Hentbol Takımı'nın çok güçlü bir rakip karşısında 1. turu atlamak için Sakarya'da sahaya çıkacağını ifade etti.

Ev sahipliği için Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkürlerini ileten Kılıç, seyircilerin desteğiyle avantajlı bir skorla İtalya'ya girmek istediklerini dile getirdi.

Sakarya'nın hentbol özelinde farklı bir konumu olduğunu kaydeden Kılıç, kentin "hentbol şehri" olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Milli takım kampına Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un 6 sporcuyla en fazla oyuncu gönderen kulüplerden olduğunun altını çizen Kılıç, "Tek ihtiyacımız salonun hınca hınç dolması. Büyük bir kalabalık ve coşkuyla bu maçı avantajlı bir skorla almak." dedi.

THF'nin çizgi film karakteri "Kral Şakir"le yaptığı projeye değinen Kılıç, "Kral Şakir" karakter tasarımcısı Grafi2000 Prodüksiyon Kurucu Ortağı Varol Yaşaroğlu'nun milli maç öncesi salonda imza günü düzenleyeceği bilgisini verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise kentin uzun zamandır ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirtti.

Milli maçın Sakarya'da oynanması kararını alan , gerekli altyapı ve lojistik desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve ekibine Sakarya sporu adına teşekkürlerini iletti.

İnanç, tüm sporseverleri maça davet etti.

Toplantıda, THF A Milli Erkek Takımı'ndan Sorumlu Asbaşkan Salim Öztürk, Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.

Türkiye ile İtalya arasındaki mücadele 1 Kasım Çarşamba saat 19.00'da Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak.