Mersin

8. dakikada Ece Türkoğlu'nun pasında topla buluşan Ebru Topçu, ceza sahası dışından sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

26. dakikada Türkiye öne geçti. Birgül Sadıkoğlu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortada defansın arasından sıyrılan Gülbin Hız, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

41. dakikada ay-yıldızlı takım farkı 2'ye çıkardı. Meyrem Çal'ın defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Ece Türkoğlu, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 2-0

67. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Ebru Topçu'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

UEFA Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Futbol Takımı, 18 puanla zirvede tamamladığı grubunda oynadığı 6 maçta da gol yemedi.

Kıragası: Bize en yakışan şey B Ligi'nde de aynı mücadeleyi, aynı hırsla ve disiplinle verebilmek

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladığını, Türk kadınının dünyaya örnek olmasından gurur duyduğunu söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi'ne çıkmanın onurunu yaşadıklarını dile getiren Kıragası, "C Ligi'ne başladığımızda '6'da 6 yapacağız, hiç gol yemeyeceğiz, namağlup bitireceğiz' mottomuz vardı. Bunları başarmış olmak, hedefe varmak son derece önemliydi." dedi.

Kıragası, oyuncularını kutladığını belirterek, "Çok kolay şeyler değil. Kadın futbolunun tarihi bu kızlarla yazılıyor. Onların yazdığı bu tarihe eşlik edebiliyor olmaktan dolayı da son derece gururluyum." diye konuştu.

Takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Kıragası, seyirci ilgisinin gittikçe artmasını diledi.

Kıragası, B Ligi'ne de aynı disiplinle başlayacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"B Ligi'nde mücadele gücümüzü daha fazla ön plana çıkartacağımız maçlar olacak. Bunun bilincindeyiz. İstanbul'a döner dönmez ilk işimiz olası rakiplerimize göre maç organizasyonuyla başlayacağız, hiç durmayacağız. Bu kadar güzel ivme kazandıktan sonra bize en yakışan şey B Ligi'nde de aynı mücadeleyi, aynı hırsla ve disiplinle verebilmek."

Oyunculardan Ece Türkoğlu da grubu namağlup ve gol yemeden tamamladıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.