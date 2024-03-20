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12 Temmuz Cuma: Türkiye-İsviçre (Stadı daha sonra açıklanacak)

A Milli Kadın Futbol Takımı 'nın gruptaki maç programı şöyle:

Türkiye-İsviçre müsabakası ise 12 Temmuz Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın yapılacağı stat daha sonra açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 9 Nisan Salı günü Macaristan'ı Pendik Stadı'nda ağırlayacak. Milli takımın, 31 Mayıs Cuma günü Azerbaycan ile oynayacağı maça Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı ev sahipliği yapacak.

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