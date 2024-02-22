Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, grupta 28 Şubat'ta deplasmanda, 3 Mart'ta ise Ankara'da Bulgaristan ile karşılaşacak milli takım, kampa girdi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Costica Buceschi yönetiminde ilk çalışmalarını yaptı.
Milli takımın kamp kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar:
Kaleci: Merve Erbektaş, Selen Akalın, Yaren Göker
Sol oyun kurucu: Aslı İskit Çalışkan, Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör, Sevgi Kalyoncuoğlu
Sol kanat: Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir
Orta oyun kurucu: Betül Karaarslan, Dönegül Bozdoğan, Gülcan Tügel, Yasemin Şahin
Sağ oyun kurucu: Edanur Çetin, Zeynepnur Ulukoz
Sağ kanat: Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Emine Gökdemir
Pivot: Ceren Demirçelen, Cansu Akalın, Fatma Akgün, Nurceren GöktepeKaynak: AA