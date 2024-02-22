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Milli takımın kamp kadrosunda yer alan oyuncular ise şunlar:

A Milli Kadın Hentbol Takımı , Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde başantrenör Costica Buceschi yönetiminde ilk çalışmalarını yaptı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, grupta 28 Şubat'ta deplasmanda, 3 Mart'ta ise Ankara 'da Bulgaristan ile karşılaşacak milli takım, kampa girdi.

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