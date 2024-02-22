Haber: Damla Oya Erman

Şirketin çipi implant edilmiş olmasının ardından neredeyse bir ay geçmiş durumda. Ancak, detaylar hala oldukça sınırlı ve diğer beyin-bilgisayar arayüzleri üzerinde çalışan şirketler, şu ana kadar Neuralink'ten daha fazla teknolojik engeli aşmış gibi görünüyor.

Musk, pazartesi akşamı X Spaces etkinliğinde yapılan bir sohbette, "İlerleme iyi, hasta tamamen iyileşmiş gibi görünüyor... ve fareyi kontrol edebiliyor, fareyi düşünerek ekranda hareket ettirebiliyor" dedi.

"Şu anda üzerinde çalıştığımız şey, mümkün olduğunca çok düğmeye düşünerek basmaya çalışmak," diye ekledi. "Bu, bir şeye tıklamak ve sürüklemek istiyorsanız gereklidir, fareyi aşağıya bastırmanız ve fareye basmanız gerekir."

Geçen ay, Musk şirketin ilk implantasyon ameliyatını bir insan deneme katılımcısında tamamladığını ve geçen yıl şirketin çip implantının ve cerrahi araçlarının insanlar üzerindeki güvenliğini ve işlevselliğini incelemek için onay aldığını söylemişti.

Deneme hastalarına, hareket niyetini kontrol eden beyin bölgesine bir çip cerrahi olarak yerleştirilecek. Çip, bir robot tarafından kurulacak ve ardından beyin sinyallerini bir uygulamaya kaydedip gönderecek; başlangıçta hedef, "insanların sadece düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imleci veya klavyesini kontrol etme yeteneği kazanmalarını sağlamak" şirketin Eylül ayında yazdığı gibi.

Beyin çipi teknolojisinin ilk insan denemesindeki erken başarısı, Neuralink'in laboratuvardan gerçek dünyaya, özellikle de hareket edemeyen veya iletişim kuramayan insanlar için potansiyel olarak yaşamı dönüştüren teknolojiyi taşıma çabaları için önemli bir kilometre taşı olabilir.

Ancak, Musk henüz operasyonun sonucu hakkında az detay ve kanıt sunmadı, bu nedenle implantasyonun ne kadar büyük bir bilimsel ilerleme temsil ettiği henüz net değil.

Nihai olarak, Neuralink'in amacı, insan beynini bilgisayarlara bağlamak ve örneğin felçli insanların akıllı telefonları veya bilgisayarları kontrol etmelerine yardımcı olmaktır. Var olan beyin-makine arayüzleri gibi, şirketin implantı beyinden gönderilen elektrik sinyallerini toplayacak ve bunları eylemler olarak yorumlayacaktır.

Musk, geçen ay şirketin ilk ürününün Telepati adını taşıyacağını ve başlangıçta bu ürünü kullanacak olan kişilerin uzuvlarını kullanma yetisini kaybetmiş insanlar olacağını belirtti.

Tüketicilerin bu teknolojiye geniş erişimi olmayacak gibi görünüyor. Neuralink'in beyin implantlarının daha geniş bir pazarla buluşmadan önce düzenleyici onay alması gerekecek.