Kulüpten yapılan açıklamaya göre Montella, Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncularla bir araya geldi.

Bordo-mavili takımın antrenmanın bir bölümünü takip eden Montella, futbolculardan Batista Mendy ile kaleci antrenörü Candeniz Velioğlu'nun doğum günü kutlamasına da katıldı.

Montella, teknik direktör Avcı ve futbolculara misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi.

Avcı da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Montella'ya isminin yazılı olduğu bordo-mavili forma hediye etti.