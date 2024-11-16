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70. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında, Eren Elmalı'nın ceza sahasına ortasında Yunus Akgün kafa ile topu Enes Ünal'a gönderdi. Enes Ünal'ın röveşatasında, meşin yuvarlak savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.

NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "triple-double" ile katkı yaptı

NBA'de Alperen Şengün, galibiyete "triple-double" ile katkı yaptı

A Milli Futbol Takımı , UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı.

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