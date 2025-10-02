İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA), uluslararası medya profesyonellerine iklim ve çevre haberciliği ile ilgili temel bilgileri sağlamayı amaçladığı Yeşil Mercek (GreenLens: Environmental and Climate Journalism Training) Programı'nın ikinci dönem kapanış ve sertifika töreni yapıldı.

AA'nın koordinatörlüğünde, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Ulusal Ajansının desteği ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi, Fransa'dan Station de Jeunesse, Kuzey Makedonya'dan POLIS Enstitüsü ve Romanya'dan EDITURA ERUYSAL SRL ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla düzenlenen programın kapanış ve sertifika töreni, İstanbul Ofisi girişindeki amfide yapıldı.

Törende katılımcılara sertifikalarını AA Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş, Sponsorluklar ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Hakan Güvenlioğlu, AA Çevre Haberleri Müdür Yardımcısı Ozan Bakır, AA Akademi Müdür Yardımcısı Bilgay Duman ile AA Çevre ve Tarım Haberleri Muhabiri Yeter Ada Şeko takdim etti.

Sertifika takdimlerinin ardından toplu fotoğraf çekildi.

Program, yarın yapılacak kurum ziyaretleri ve kültürel geziyle tamamlanacak.

- Farklı bakış açıları Yeşil Mercek'te buluştu

Programa Romanya'dan katılan haber spikeri ve muhabir Victor Breme, farklı gazeteci ve uzmanlardan gelen bilgileri görmenin ve farklı ajansların farklı haberlere nasıl baktığını incelemenin çok ilginç olduğunu söyledi.

Haber hazırlık sürecinin arka planını görme deneyimini yaşadığını belirten Breme, şunları dile getirdi:



'İklim gazeteciliği kısmı ve özellikle daha sık görülen farklı afetleri nasıl ve ne türde haber yapabileceğimiz ve bunları coğrafi bağlamına nasıl yerleştirebileceğimiz konusunda daha sağlam bir bakış açısı kazandım. Örneğin, Türkiye'de sizin deprem gibi bir sorununuz var, biz ise Romanya'da sellerle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla farklı gazetecilerin farklı afetler konusunda farklı uzmanlıkları olabilir. Sizin Türkiye'de bir depreme nasıl yaklaştığınızı görmek gerçekten ilginç. Umarım olmaz ama Romanya'da bir deprem olursa haberleri doğru şekilde sunmak için hangi adımları atmam gerektiğini bileceğim.'

Eğitim için Fransa'dan gelen Budugan Bianca da iklim değişikliği ve benzeri konularda farklı uzmanlarla tanıştığını ve farklı bilgiler edindiğini anlattı.



Program sayesinde topluluk önünde konuşurken daha öz güvenli hale geldiğini belirten Bianca, iletişim becerilerini geliştirdiğini ve özellikle bugün katıldığı simülasyon eğitiminde yeni deneyimler kazandığını söyledi.

Fransa'dan gelen Zeynep Bozkır da eğitim sayesinde küresel ısınma gibi konularda deneyim kazandığını, kendisini geliştirme fırsatı bulduğunu ve farklı bakış açıları edindiğini dile getirdi.



Bozkır, eğitimin kriz yönetimi konusunda destekleyici içeriklere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Programa Romanya'dan katılan Ilicea Florina da eğitimin yeni şeyler öğrenme konusunda yeni fırsatlar sunduğunu ifade ederek, 'Bugün pratik çalışma gerçekleştirdik ve bu zorlayıcıydı. Yine işimizde kullanacağımız yeni bilgiler edindik. Program sayesinde iklim değişikliği hakkında bilgi edindik ki daha önce bu alanda hiç çalışmamıştım. Bunu, iklim krizini nasıl yönettiğinizi görmek için harika bir fırsat olarak gördüm.' diye konuştu.

Fransa'dan gelen uluslararası proje yöneticisi Gamze Köse de eğitimin iletişim becerilerini geliştirme, foto muhabirliğinde daha fazla bilgi edinme ve kriz yönetimi konusunda katkıda bulunduğunu vurguladı.



Eğitim sayesinde gazetecilerle ve Anadolu Ajansındaki profesyonel ekiple tanışma fırsatı bulduğuna dikkati çeken Köse, edindiği tecrübelerle ilgili konuşma fırsatı bulduğunu belirtti.

Çeşitli ülkelerden öğrencilerin ve basın mensuplarının katıldığı proje kapsamındaki eğitim programları, 2026 yılı sonuna kadar devam edecek.