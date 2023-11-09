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Dijital cüzdan düzenlemesi bu aşamadan sonra AP ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Cüzdan, kullanıcının kişisel verileri paylaşıp paylaşmama tercihine uyacak, kullanımı zorunlu olmayacak ve kullanmayanlara ayrımcılık yapılmayacak.

Dijital cüzdanla başka tanımlama yöntemleri kullanılmadan çeşitli kamu ve özel hizmetlerden faydalanılabilecek. Cüzdandaki veriler bütün AB ülkelerinde tanınacak.

Dijital cüzdanlar, kişilerin ülkesindeki kimliğine bağlı olacak, cüzdana kimlik, ehliyet, diploma, banka hesabı, reçete, uzmanlık sertifikası ve seyahat bileti eklenebilecek.

Buna göre, AB ülkeleri, vatandaşlarına güvenli dijital cüzdan imkanı sunacak.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve akıllı telefonlarda kullanılabilecek dijital cüzdan çıkarılmasına ilişkin düzenlemede anlaşma sağlandığını duyurdu.

Avrupa Birliği ( AB ) kurumları, kişilerin kimlik, ehliyet, reçete, bilet ve banka hesabı bilgilerini yükleyebileceği dijital cüzdan oluşturulmasında anlaştı.

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