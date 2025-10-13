TIRAN (AA) - Ülkedeki temasları kapsamında, başkent Tiran'da Başbakan Edi Rama ile bir araya gelen von der Leyen, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Arnavutluk'un Avrupa'yı istediğini belirten von der Leyen, 'İlk mesajım oldukça açık; Arnavutluk, AB yolunda doğru yolda. Çok uzun bir yol katettiniz, ilerleme kaydettiniz ancak şimdi bunun harika bir ilerleme, rekor bir hız ve son 3 yılda gerçek bir ivme olduğunu vurgulamak istiyorum. 6 fasıl kümeden 5'i halihazırda açık, sonuncusunu bu sonbaharda açmayı planlıyoruz.' ifadesini kullandı.

Arnavutluk'un 2027'ye kadar müzakereleri sonlandırmayı hedeflediğine işaret eden von der Leyen, bunun iddialı olduğunu ve kendilerinin de bu amacı beğendiklerini söyledi.

Von der Leyen, 'Jeopolitik an şimdi, çünkü Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı kıtamızı yeniden şekillendirdi ve her Avrupa ülkesi yerini seçmek zorunda. Arnavutluk, seçimini yaptı. AB'nin dış ve güvenlik politikasıyla tamamen uyumlusunuz.' dedi.

Başbakan Rama: AB ile müzakere süreci çok hızlı ilerliyor

Arnavutluk Başbakanı Rama da von der Leyen ile ortak ilgi alanlarına giren tüm konuların ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

AB Komisyonu ile von der Leyen'in, Batı Balkanlar'a özel bir önem atfettiğinin altını çizen Rama, 'Bu bağlamda Arnavutluk'un, AB ile müzakere sürecinin ilerleyişini konuştuk. Bu süreç bizim görüşümüze göre, ama aynı zamanda Başkan'dan (Ursula von der Leyen) duyduğuma göre de çok başarılı ve çok hızlı ilerliyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki işbirliği ile güvenliğin güçlendirilmesi ve bölge için sağlanan büyüme planına ilişkin de görüştüklerini aktaran Rama, 'Ukrayna'nın, Rus saldırganlığına karşı direnişi konusuna da değindik ve bu noktada, Ukrayna'ya kayıtsız şartsız destek vermeye devam etmemiz gerektiği konusunda tamamen hemfikiriz.' dedi.

Rama ve von der Leyen, AB ile Batı Balkan ülkeleri Yatırım Forumu'na da katılacak.

Von der Leyen, Arnavutluk'un ardından sırasıyla diğer bölge ülkeleri Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'yı da ziyaret edecek.

Muhabir: Dzihat Aliju,Fatjon Cuka