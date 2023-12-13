Brüksel

Parlamenterler nezdinde üye ülkelere şimdiye kadar Ukrayna'ya sağladığı destekler için teşekkür eden von der Leyen, "Ukrayna'nın direnişini güçlendirdiniz, umudu canlı tuttunuz." dedi.

Von der Leyen, Ukrayna için yeni ve zorlu bir kışın daha başladığına işaret ederek "Ukrayna sadece işgalciye karşı değil, Avrupa için de savaşıyor. Ailemize katılmak Ukrayna'nın nihai zaferi olacaktır. Bunun için bize belirleyici bir rol düşüyor." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun Ukrayna için hazırladığı ilk genişleme raporunun olumlu değerlendirmeler içerdiğini, ülkenin üstüne düşenin yüzde 90'ını halihazırda yerine getirmiş durumda olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Ukrayna, Birliğimize ve değerlerimize ne kadar önem verdiğini bize gösteriyor. Biz de onların kararlılığına uymalıyız." diye konuştu.

Ukrayna'ya mali destek

Von der Leyen, "Ukrayna'nın siyasi desteğimizin yanı sıra sürdürülebilir mali desteğimize de ihtiyacı var." dedi.

Mevcut AB bütçesinin 2020 yılında belirlendiğini anımsatan Von der Leyen, bu süreçte hiç kimsenin Avrupa topraklarında topyekun bir savaş çıkacağını öngöremediğini söyledi.

"Birliğin bütçesi bir enerji kriziyle, küresel bir gıda kriziyle ve Rus bombalarından kaçan milyonlarca insanın gelişiyle baş etmek zorunda kaldı." diyen von der Leyen, bunların artan fiyatlar ve faiz oranları ortamında olduğunu anımsattı.

Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşının pandemiden kurtulmaya çalışan küresel ekonomide enflasyonist baskıları artırdığını ifade ederek "Şimdi Orta Doğu'da onlarca yılın en ölümcül savaşı patlak verdi. Sadece Gazze değil, bütün bölge Avrupa'nın daha fazla desteğine ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Yaşananların mevcut AB bütçesinin kabul edildiği dönemde öngörülemediğini vurgulayan von der Leyen, sorunların eldeki bütçedeki kaynakların başka yerlere aktarılmasıyla çözülemeyeceğini anlattı.

Von der Leyen, bütçedeki değişiklikleri bu nedenle önerdiklerine işaret ederek hazırladıkları bütçe değişiklik paketinde gelecek 4 yıl boyunca Ukrayna'ya istikrarlı finansman sağlamayı garanti etmek istediklerini belirtti.

Göç konusunun da Avrupa düzeyinde uygun finansmanla desteklenmesi gerektiğini kaydeden von der Leyen, rekabet gücünü artırmak için de temiz teknolojileri desteklemelerinin önemli olduğunu ifade etti.

AB bütçesi enflasyon ve yüksek faiz baskısı altında

Von der Leyen, "Bütçede bazı teknik ayarlamalara da ihtiyacımız var. Birliğin bütçesi de ulusal bütçeler gibi enflasyonun ve yüksek faiz oranlarının baskısını hissediyor. Bu aynı zamanda savaşın ve salgının da bir sonucu ve bunu hesaba katmamız gerekiyor." dedi.

Üye ülkelerin kamu maliyelerinin de baskı altında olduğunu bildiklerini anlatan von der Leyen, herkesin zor tercihlerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Von der Leyen, Birliğin önceliklerini öz kaynakları ile finanse edebilmesinin önemine dikkati çekerek AB bütçesine yeni gelirler sağlanmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini belirtti.