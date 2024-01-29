Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel’de düzenlenen Avrupa-Orta Asya arasında sürdürülebilir ulaşım konusundaki Küresel Geçit Yatırım Forumu'nun açılışında konuştu.

"AB, Orta Asya'daki ülkeler için güçlü, kararlı ve güvenilir bir ortak olmayı sürdürüyor." diyen Dombrovskis, artan jeopolitik gerilimler ve küresel parçalanmışlık karşısında Orta Asya ile hayati öneme sahip ortaklığa çok değer verdiklerini belirtti.

Dombrovskis, "AB halihazırda Orta Asya'nın en büyük yatırım ortağıdır. AB ülkeleri Orta Asya'daki toplam doğrudan yabancı yatırımın yüzde 42'sinden fazlasını sağlıyor. Bu, ABD, Rusya ve Çin'den daha fazla. AB, bölge ülkelerinin ikinci büyük ticaret ortağıdır." dedi.

Orta Asya ülkelerinin de AB ile işbirliğini güçlendirmek istediklerini anlatan Dombrovskis, forumun bölgesel entegrasyonu geliştirme, ticari ilişkileri güçlendirme ve sürdürülebilir yatırım fırsatlarını ortaklaşa takip etme konusundaki kararlılığı ortaya koyduğunu söyledi.

Dombrovskis, somut sonuçlar elde etmeyi hedeflediklerine işaret ederek, stratejilerinin sürdürülebilir yatırımlar ve güvenilir ekonomik ortaklıklarla dünyayı birbirine bağlamak olduğunu ifade etti.

Uzun vadeli hedeflerinin Avrupa ve Orta Asya'yı 15 gün veya daha kısa sürede birbirine bağlayacak rekabetçi, sürdürülebilir, akıllı ve hızlı bir koridor oluşturmak olduğunu anlatan Dombrovskis, bunun için Avrupa ve Orta Asya'daki ülkelerle uluslararası finans kurumları, özel yatırımcılar ve şirketlerin eşgüdümlü hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

Dombrovskis, "Uluslararası topluluğun, Orta Asya'nın sürdürülebilir ulaşım bağlantısı için toplam 10 milyar avroluk bir paket sunmayı taahhüt edeceğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de AB'nin Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uyguladığını anımsatarak, "Yaptırımların etkili olabilmesi için ortaklarımızın tam işbirliğine ihtiyacımız var." dedi.

"Bizimle Orta Asya ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri ile de Rusya arasındaki ticareti yakından takip ediyoruz." diyen Borrell, "Yaptırımların atlatılmasını sağlayan mekanizmaların hangileri olduğunu analiz etmeye çalıştık. Bu konuda işbirliğimizi artırmamız lazım. Çünkü, küresel zorlukların üstesinden gelmek için daha yakın ortaklıklara ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, altyapı inşa edilmesi ve bağlanabilirliği artırmak gerektiğini ancak, bunların çok karmaşık jeopolitik ortamda, ortaklığı ve ekonomik bağları güçlendirerek daha iyi bir geleceğe ulaşmak ve aynı değerleri savunmak gibi siyasi bir amaca hizmet ettiğini söyledi.

"Ortaklığımızı ekonomik güvenliğimizi artıracak şekilde güçlendirmemiz gerekiyor." diyen Borrell, ekonomi ve güvenlik konularının birbirine giderek daha fazla yaklaşacağını vurguladı.

AB tarafı forumu, Orta Asya'da etkin Rusya ve Çin gibi ülkelere rakip olmak için bir fırsat olarak görüyor.

AB, Çin'in Kuşak Yol girişimine alternatif olarak ortaya attığı "Küresel Geçit" programıyla, dünya genelinde temiz altyapı finansmanı ve inşası için 300 milyar avroluk bir yatırım harekete geçireceğini iddia ediyor.