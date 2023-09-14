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Yeni kurallar, bu aşamadan sonra üye ülkeler tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek.

Yakıt karışımları, artan oranda yenilenebilir enerji ve atmosferden yakalanan karbon kullanılarak üretilen sentetik yakıtlar içerecek. Sentetik yakıt oranı 2050'de yüzde 35'e ulaşacak.

AB havalimanlarındaki yakıtların 2025'te yüzde 2'si, 2030'da yüzde 6'sı, 2035'te yüzde 20'si, 2040'ta yüzde 34'ü, 2045'te yüzde 42'si ve 2050'de yüzde 70'i sürdürülebilir olacak.

Buna göre, emisyonları azaltmak için uçaklar sürdürülebilir yakıtları kullanmaya teşvik edilecek.

BRÜKSEL AA- Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, havacılık sektörünün sera gazı salımını düşürmek için sürdürülebilir yakıtların kullanımını artıracak bağlayıcı hedefler oy çokluğuyla k ab ul edildi.

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