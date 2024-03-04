Brüksel

AB Konseyi, üye ülke enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda, doğal gaz tasarrufunun sürdürülmesinde uzlaştıklarını açıkladı.

Açıklamada, gelecek kış döneminde yeterli gaz depolama seviyesine ulaşılması için üye ülkelerin gönüllü talep azaltma tedbirlerini sürdürmekte anlaştıkları belirtilerek, üye ülkelerin gaz talebini 2017-2022 ortalamasının yüzde 15 altına indirmeye Mart 2025'e kadar devam edileceği ifade edildi.

AB ülkelerinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve ardından başlayan enerji krizi ile birlikte yürürlüğe giren gaz tasarruf uygulaması 31 Mart'ta sona eriyordu. Alınan kararla bu uygulama 1 yıl daha devam edecek.