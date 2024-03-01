Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, UNRWA personelinin 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısına dahli olduğuna yönelik iddiaların ardından yapılan değerlendirmenin sonuna gelindiği belirtildi.

Açıklamada, "BM tarafından atılan adımlar ve Komisyonun UNRWA'dan talep ettiği taahhütler dikkate alındı." ifadesi kullanıldı. Bunun sonucunda 2024 yılı için UNRWA aracılığıyla yapılması öngörülen 82 milyon avroluk yardım tutarına ilave yapılmasına karar verildiği, toplam yardım tutarının 150 milyon avroyu bulacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, gelecek hafta Ajansa 50 milyon avro aktarılacağı ifade edildi.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, Belçika, Lüksemburg, İrlanda, Brezilya ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.