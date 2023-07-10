ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun kritik Vilnius zirvesi öncesinde CNN’den Fareed Zakaria’ya açıklamalarda bulundu.

Yaptığı değerlendirmede, "Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazır olmadığını" söyledi. Biden, NATO'nun Kiev'in üyeliğini ele alması için önce Rusya ile savaşın bitmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazır olduğunu düşünmediğini belirten Biden, "Ukrayna'nın şu anda, bir savaşın ortasında NATO ailesine katılıp katılmaması konusunda ittifak içinde oybirliği olduğunu sanmıyorum" dedi.

‘Ukrayna NATO üyeliği için erken’ vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile uzun uzun konuştuğunu anlatan Biden Ukrayna'nın savaş sürerken NATO üyesi olmasının ittifakın Rusya ile savaşa girmesi anlamına geleceğini vurguladı.. Biden, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için rasyonel bir yol haritası belirlemeliyiz" dedi. Değerlendirmesinin devamında NATO'nun Kiev'e silah desteği vermeye devam edeceğini söyledi. Biden, ayrıca şu an için Ukrayna'nın olası üyeliği konusunda bir oylama çağrısı yapmanın erken olduğunu ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmelerinin ardından, "Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz" demişti.

F16’lar ve İsveç üyeliği

Konuşmada, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yaşanan gerilim de gündeme gelirken Biden, İsveç'in en nihayetinde NATO üyesi olacağına inandığını söyledi. Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmek istediğini hatırlattı. ABD Başkanı, "Türkiye F-16 uçaklarını modernize etmek istiyor. Yunanistan'da Miçotakis de bu konuda yardım istiyor. Dürüst olmak gerekirse, burada yapmaya çalıştığım şey, NATO'yu askeri kapasite açısından Yunanistan'ın yanı sıra Türkiye'de de güçlendirirken, İsveç'in de üyeliğine izin verilen bir konsorsiyum. Ama bu henüz olmadı" dedi.

HABER:DUHA SENA OSKAY